La Juventus lo aveva individuato come uno dei potenziali rinforzi per il futuro della propria difesa, ma oggi più che mai Fabio Chiarodia, perno difensivo della Nazionale Under 19 e sorpresa del Werder Brema. Secondo quanto riportato da Sky il Borussia Monchengladbach è a un passo dalla chiusura con il pagamento della clausola rescissoria da 2 milionii di euro.