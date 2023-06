Piace a tutti, lo vogliono in tanti. Ma la Juve non ha nessuna intenzione di privarsi di Kenan Yildiz. Il talentino turco è stato infatti contattato nuovamente dal Benfica dopo i tentativi degli scorsi mesi, anche il Fenerbahce sta spingendo il piede sull'acceleratore: entrambi garantiscono un immediato salto nel calcio dei grandi. Che la Juve invece prevede gradualmente, in estate Yildiz sarà aggregato al gruppo di Max Allegri e poi disputerà la stagione con la Next Gen. Programmando già il primo rinnovo di contratto, da firmare prima che entri nell'ultimo anno di vita (scadenza 30 giugno 2025).