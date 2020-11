Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, parla ai microfoni di Jtv della partita vinta in extremis contro il Ferencvaros in Champions: "Sapevamo che avremmo dovuto prendere i tre punti in qualsiasi modo. Non abbiamo fatto una bellissima partita, ma l’importante era vincere e qualificarci. In Serie A come in Champions le partite sono tutte difficili. Il gioco ieri sera è stato troppo lento, ma come detto l’importante erano i tre punti. Il primo posto nel girone? Mancano due partite e vogliamo fare il massimo. Domani riposiamo e poi inizieremo già a pensare al Benevento".