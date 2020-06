. E la risposta è stata probabilmente migliore del previsto. L'uruguaiano si è preso le chiavi della Juve con determinazione e personalità: la conferma è arrivata nella sfida dell'8 marzo contro l'Inter. Lukaku e Lautaro annullati, concretezza e intensità a servizio del centrocampo. Sarri, dal canto suo, ci sperava. Perché più volte il tecnico aveva ribadito: "". Parole che si sposano con le recenti dichiarazioni di Matthjis De Ligt, autore di un vero e proprio elogio gratuito: "A qualcuno potrebbe suonare strano, ma ammiro Rodrigo Bentancur, giocatore dalle qualità tecniche davvero sorprendenti. Credo che sia parecchio sottovalutato, è un grande giocatore con un grande futuro davanti".Sarri ormai lo ha promosso e la conferma è arrivata nell'amichevole in famiglia dello scorso venerdì allo Stadium:. Non ci sarà tempo per pause o riposi, sta per iniziare una full-immersion da affrontare in apnea per due mesi. La ripresa del campionato appare un fulmine che squarcia in due i rumors di mercato: dopo tre mesi di voci, indiscrezioni e idee, torna a rotolare il pallone.. Meno tecnico, forse, ma estremamente polifunzionale. È lui il regista del futuro: la Juve lo ha fatto sapere anche allo stesso Barcellona, che nei mesi scorsi si era (invano) interessato. Ora, però,