Domenico Berardi alla Juventus? Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa, ha parlato dell'estate di mercato della sua squadra in cui a lungo l'esterno del Sassuolo è stato trattato da Giuntoli e Manna. Una conferma che il giocatore piaccia alla società torinese e che piaccia parecchio anche se oggi scenderà in campo da avversario essendo rimasto, alla fine, in neroverde.