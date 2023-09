Chissà quante opportunità avrà ancora Domenico Berardi di segnare contro la Juventus, per migliorare una media gol davvero bassa. Tra le squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A, la Juve infatti è quella contro cui il classe 1994 calabrese (a quota 299 presenze nel massimo campionato) ha la seconda peggior media di minuti/gol: una sola rete per l’attaccante del Sassuolo in ben 1.025 minuti (12 presenze) giocati in Serie A contro i bianconeri. Il gol risale al 15 luglio 2020, su punizione diretta, al Mapei Stadium. Berardi in campionato ha fatto peggio solo contro l’Udinese, con una media di un gol in 1.100 minuti.



FRA CAMPO E MERCATO - Oggi alle 18 Berardi avrà la prima occasione per migliorare la sua media gol contro la Juve. La seconda occasione, in campionato, arriverà il prossimo 14 gennaio, quando gli emiliani saranno impegnati all'Allianz Stadium nel match di ritorno. Sarà un momento particolare, quello, perché sarà a mercato aperto. Un mercato che, dopo l'affare sfumato in estate e la tensione manifestata dal Sassuolo, potrà riavvicinare Berardi alla Juve, come lasciano intendere le parole pronunciate negli ultimi giorni dall'ad neroverde Giovanni Carnevali: "Berardi-Juve a gennaio, non posso escluderlo. In estate voleva il bianconero". Sassuolo-Juve oggi, Berardi a caccia di gol. Juve-Sassuolo a gennaio: Berardi a caccia di gol, ma con quale maglia?