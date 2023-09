Sassuolo-Juventus (sabato 23 settembre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I bianconeri si presentano a questa trasferta con 10 punti che valgono il secondo posto in classifica dietro all'Inter, prima a punteggio pieno. Invece i padroni di casa sono quart'ultimi a quota 3.



LE ULTIME - Oltre agli indisponibili Pogba e De Sciglio, Allegri perde Alex Sandro per infortunio. Confermata la coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa. Dall'altra parte Dionisi non recupera Consigli, così in porta gioca ancora Cragno come nella sconfitta in rimonta di domenica scorsa a Frosinone.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.