Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid, Federico Bernardeschi ha così parlato a Sky Sport: "Sapevamo delle difficoltà contro una squadra forte. Non è andata come speravamo, fortunatamente c'è il ritorno e possiamo giocarcela in casa. Sicuramente bisognerà far meglio al ritorno senza commettere gli errori di oggi. E' un risultato importante per l'Atletico, ma in casa e ce la possiamo giocare. Come avevamo preparato la difesa sulle palle inattive? In settimana molto bene. La partita è diversa, contano i dettagli e ci sono andati a sfavore. Abbiamo preso due gol uguali su rimpalli ripresi. Quando si subisce gol qualche disattenzione c'è. Qualcosa è andato storto per forza, loro sono molto forti sulle palle inattive. I dettagli ci sono andati contro, abbiamo 90 minuti per restare in Champions. C’è amarezza e delusione. Siamo concentrati sui 90 minuti, pensiamo a quello e dobbiamo dare tutto quanto abbiamo dentro".