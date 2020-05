La Juventus è alla ricerca di un nuovo numero 9. Con Gonzalo Higuain in partenza, i bianconeri stanno facendo un casting per il reparto avanzato e, come scrive Tuttosport, sono tanti i nomi nel mirino di Fabio Paratici: Icardi, Raul Jimenez, Gabriel Jesus e Arkadiusz Milik. Il polacco, per età e costi, sembra essere in cima alla lista, con la Juve che è pronta a offrire al Napoli Federico Bernardeschi.