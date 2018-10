L'Italia ha fallito la vittoria in amichevole contro l'Ucraina ieri, nonostante il gol di Federico Bernardeschi e l'ottima prestazione da parte del duo di centrali della Juventus, composto da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. La Gazzetta dello Sport ha premiato il trio di calciatori bianconeri per la propria prestazione in azzurro, in attesa del più importante impegno di Nations League contro la Polonia.



BONUCCI 6,5 - Mura Marlos a metà primo tempo, 'strapazza' Yaremchuk nel corpo a corpo e va spesso in appoggio di Jorginho e Verratti in fase di impostazione.



CHIELLINI 6,5 - Il solito impatto fisico. Va ad anticipare l’avversario di turno anche lontanissimo da Donnarumma. Presenza numero 98 in Nazionale.



BERNARDESCHI 7 - Finché resta in campo, l’Italia domina eatratti dà spettacolo. Sempre nel vivo dell’azione, chiede e ottiene molti palloni da giocare: stimola le imbucate di Florenzi e Barella. Premiato dall’incertezza di Pyatov il sinistro da fuori che porta avanti gli azzurri.