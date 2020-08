Federico Bernardeschi dedica uno splendido messaggio d’amore alla propria figlia, attraverso uno scatto postato su Instagram: “E poi ti stringo tra le mie mani, piccola come sei e tutto il resto intorno a me non esiste più, gioia della mia vita”. L’esterno della Juve si sta godendo ancora un po’ di relax, in compagnia della sua splendida figlia a cui ha spesso rivoto dediche romantiche, da padre innamorato. Dal 24 agosto, poi, si ritroverà con i suoi compagni di squadra a Torino, per preparare la prossima stagione.