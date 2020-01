Una sfida per rilanciare le rispettive ambizioni - la rincorsa a un posto Champions da un lato, la corsa all'ennesimo scudetto dall'altra - ma Roma-Juventus sarà anche l'ennesima occasione per parlare di strategie future e, perchè no, di mercato. A margine della sfida di domani sera all'Olimpico, i nomi di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo su un fronte e quello di Federico Bernardeschi sull'altro.



PARATICI NON MOLLA - Secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, i due centrocampisti giallorossi restano sul taccuino del responsabile dell'area tecnica bianconera Fabio Paratici, col primo che ha rinnovato nei mesi scorsi il suo contratto fino a giugno 2024 e il secondo al centro di una trattativa per migliorare l'attuale accordo in scadenza nel 2022 e provare ad eliminare quella pericolosa clausola da 30 milioni di euro che tanto attrae le pretendenti.



FATTORE BERNARDESCHI - Tutto dipenderà dal raggiungimento di quel quarto posto che significa ritorno in Champions League ed entrate certe per il bilancio. Se così non fosse, una delle due pedine di Fonseca rischia il sacrificio per ragioni economiche e la Juve, disposta a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi, è pronta ad approfittarne.