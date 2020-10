Dopo la sosta per le nazionali, Andrea Pirlo e la Juventus potranno contare su un Federico Bernardeschi in più. Il numero 33 ha risolto i suoi problemi fisici e si candida a occupare un ruolo tutto nuovo rispetto al passato, quello di esterno difensivo mancino alternativo ad Alex Sandro. Un cambiamento che potrebbe riscrivere anche il suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2022 e i tanti rumors di mercato delle passate settimane.