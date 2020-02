Un messaggio forte e chiaro contro la violenza social. Nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Federico Bernardeschi alza la voce. Il numero 33 della Juve ha postato su Instagram un video che raccoglie i pesanti insulti ricevuti in rete dopo alcune partite. Non critiche, ma vere e proprie offese, ingiurie e derisioni.



IL MESSAGGIO - "Persone piccole. Solitamente si nascondono dietro nickname e foto fake, i più 'impavidi' dicono che ci mettono la faccia" scrive Berna su Instagram. "Ci vuole rispetto e responsabilità nei nostri pensieri. Abbiamo tutti il dovere di combattere questa “miserabile” battaglia. Contro la violenza, contro l’ignoranza, contro la cattiveria, contro il branco. Tutti uniti. Non abbiate paura, denunciate. E per i più giovani... non vi fate intimidire, la forza ed il coraggio non vivono attraverso un insulto, tutt’altro". Pseudo-tifosi che, spesso dietro la maschera di un nome falso, colgono l'occasione per attaccare persone più o meno famose.