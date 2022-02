Per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno, la situazione più delicata è sicuramente quella che riguarda Paulo Dybala. A ruota segue quella che concerne il rinnovo di Federico Bernardeschi. In via di definizione, verso la permanenza, invece le situazioni di Cuadrado, De Sciglio e Perin.