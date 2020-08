Juventus e Federico Bernardeschi, due destini che potrebbero seguire trame diverse. Questo perché l’esterno di Carrara ha appassito il suo talento in bianconero, il club lo reputa cedibile e lo ha identificato come utile pedina di scambio (inserito nella trattativa con il Napoli per Milik, fino ad ora senza risultato). Se da una parte le due strade rischiano di separarsi, Bernardeschi guarda al futuro con in braccio suo figlia, con cui sa benissimo dove arriverà: “Verso l’infinito”.