Non c’è spazio per tutti in casa Juventus per la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri ha dovuto sciogliere: è Federico Bernardeschi ad andare in tribuna in Russia. Non c’è spazio per l’ex Fiorentina nell’undici titolare e neanche in panchina, dove l’allenatore ha scelto Buffon, De Sciglio, Demiral, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa e Dybala. Sono tribuna per Bernardeschi, nessun problema fisico, è una scelta tecnica. In panchina in Champions League c’è posto massimo per sette giocatori…