Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è in bilico. Il giocatore non è mai riuscito a esplodere come ci si aspettava, e ora si gioca tutto in tre mesi. Alla ripresa del campionato sarà uno degli osservati speciali dalla dirigenza, secondo La Gazzetta dello Sport dopo la crescita fatta con Allegri ora rischia di trovare sempre meno spazio con Sarri. Quest'anno l'allenatore l'ha fatto giocare spesso sulla trequarti con scarsi risultato, nelle ultime partite l'aveva spostato un po' più indietro ma anche da mezz'ala i risultati non sono cambiati.