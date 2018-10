Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, parla a JuventusTv prima della sfida con il Genoa: "Siamo carichi: non sarà una partita facile ma abbiamo voglia di continuare a vincere e portarci a casa i tre punti". Poi a Sky: "Competizione? E' uno stimolo in più, ti costringe a dare il meglio. Ronaldo? E' serenissimo, è concentrato, è un campione in campo e a livello mentale. Ha voglia di fare gol e di fare bene".