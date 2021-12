Può rinnovare. Può anche andare via. Federico Bernardeschi si sta ritrovando, forse è stato il miglior giocatore della Juve a dicembre. Il suo contratto è però in scadenza, la Juve non ha ancora cambiati i suoi piani: il rinnovo verrà proposto ma solo al ribasso. Condizioni che il giocatore non gradirebbe particolarmente, che vorrebbe restare ma solo sentendosi importante. Mentre Federico Pastorello raccoglierà tutti gli interessamenti in giro per l'Europa: può succedere di tutto.