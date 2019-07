Federico Bernardeschi ha parlato a margine della sconfitta della Juventus contro il Tottenham: ''E' importante mettere minuti nella gambe. Peccato per il risultato, ma abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister soprattutto nel secondo tempo. Era una partita difficile perché le gambe non sono a posto al 100%, ma l'importante è cercare di seguire i dettami del mister per arrivare in condizione all'inizio della stagione''.