Federico Bernardeschi, protagonista della vittoria della Juventus a Valencia, parla dell'espulsione di Cristiano Ronaldo. “E' il giocatore più forte al mondo, c’è poco da dire”, spiega il numero 33 bianconero, nelle dichiarazioni riportate dal Corriere di Torino: “E quando è in campo fa bene, si vede la differenza. Dispiace per lui perché non se lo meritava. Che abbiamo pensato quando abbiamo visto il rosso a Cristiano? Che la partita si sarebbe complicata un po’. Non era la decisione giusta, ma se l’arbitro ha visto così bisognava andare avanti. Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo sacrificati l’uno per l’altro".