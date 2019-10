Federico Bernardeschi, esterno della Juve, ha parlato al canale tematico dei bianconeri di tanti aspetti privati della sua vita. A partire dai suoi cani, che per l'esterno bianconero rappresentano una parte importantissima della sua vita: "Quando vado all'allenamento che fanno? Stanno in casa e stanno benissimo. Si arrabbiano un po' quando vado via, soprattutto il maschio, Spike. Per esempio quando vado via non mi saluta. Sono due bulldog inglesi, io li amo perché sono buffi. Tu li vedi, faticano a fare tutto, non hanno voglia di fare niente. Si godono la vita, devi stimolarli anche per uscire".