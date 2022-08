L'ultima idea della Juventus potrebbe presto diventerà realtà.

Dopo essersi assicurata le prestazioni di Nicolò Rovella e Andrea Cambiaso, ora i bianconeri stanno valutando seriamente l'ipotesi di portare a Torino un altro giovane talento del vivaio del Genoa: Michele Besaggio.



Il 20enne trequartista rossoblù è considerato uno dei profili più promettenti del nostro calcio e da tempo il suo nome è finito sui taccuini dei principali osservatori di mercato, con gli juventini in prima fila. La dirigenza bianconera spera infatti di poter sfruttare gli ottimi rapporti in essere con i colleghi liguri, rafforzati dalle recenti operazioni avvenute lungo l'asse Vinovo-Pegli, per anticipare la concorrenza e aggiudicarsi le prestazioni di Besaggio.



Come spiega stamane il Secolo XIX, tuttavia, la trattativa non è affatto semplice. A differenza di quanto avvenuto con Rovella e Cambiaso, entrambi congedatisi dal Grifone quando i rispettivi contratti erano ormai prossimi alla scadenza, con Besaggio i rossoblù vorrebbero comportarsi diversamente. Il ragazzo è stato aggregato alla prima squadra durante il recente ritiro austriaco di Bad Haring ma difficilmente resterà a disposizione di Blessin.



Il Genoa preferirebbe, casomai, mandarlo in prestito dandogli la possibilità di giocare con regolarità e di maturare gradualmente. Una via che potrebbe trovare nella Juve una valida alleata. I bianconeri potrebbero garantire a Besaggio un posto nella loro formazione Under 23, prelevandolo a titolo temporaneo con un'opzione di riscatto. In pratica una sorta di compartecipazione mascherata che permetterebbe alla Juve di monitorare il giocatore e al Genoa di non perderne del tutto il controllo.