L'ex Juve Alessandro Birindelli ha parlato della tifoseria bianconera in un’intervista a Tuttosport. “Sono viziati, nel senso buono del termine, perché sono abituati troppo bene a vincere. Secondo me, rispetto ad altri tifosi, digeriscono meno bene la sconfitta e sono meno pazienti quando le cose non vanno bene, ma non si esaltano troppo nelle vittorie perché sono abituati” ha detto.