Non c'era soltanto l'Inter in tribuna allo stadio Da Luz durante l'ultimo Benfica-Porto. Perché se i nerazzurri seguivano Herrera e Eder Militao,. Da tempo nella lista di Fabio Paratici, il terzino sinistro spagnolo ha caratteristiche offensive 'alla Cancelo' pur agendo sull'altra fascia., se dovesse andar via nella prossima estate.- Grimaldo ha il contratto a scadenza nel giugno 2021 con il Benfica, il suo agente ècon cui la Juve vanta uno splendido rapporto dopo le operazioni Cristiano Ronaldo e proprio Cancelo, il canale resta aperto. Richiestissimo da diversi club anche e soprattutto inglesi,. Un nome da tenere sempre d'occhio, Grimaldo piace alla Juve. Oggi c'è Alex Sandro, domani chissà...