Il mondiale under20 vinto con il suo Uruguay lo ha visto come grande protagonista è fatto conoscere a molti. Non in particolare a Cristiano Giuntoli che, con il lavoro del suo team, lo aveva inserito nel suo database da diverso tempo. Ora, difensore classe 2003, è pronto a lasciare il Valencia per volare in Italia e firmare il contratto che lo legherà alla Juve fino al 2028.- Un blitz in piena regola per superare una folta concorrenza di club italiani.Il piano della Juve è quello di girare subito Gonzalez in prestito a un club di serie A per maturare esperienza e prendere confidenza con la massima serie.che in serie A ci vuole tornare subito.