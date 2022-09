Un occhio al campo, l’altro al mercato. La Juventus cerca la vittoria col Bologna per uscire dal momento negativo, con lo sguardo puntato su Andrea Cambiaso.



LA GESTIONE - Dopo averlo preso dal Genoa per 8,5 milioni più 2,5 di bonus e Dragusin in prestito con diritto di riscatto, i bianconeri l’hanno girato in prestito secco al Bologna per farlo giocare con continuità. A fine stagione il giocatore rientrerà a Torino e la Juve deciderà come gestire il classe 2002. Sulla fascia sinistra i bianconeri stanno pensando a uno switch, con Alex Sandro verso l’addio - contratto in scadenza a giugno - e la caccia a un nuovo titolare.



I NOMI A SINISTRA - Nella lista ci sono Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach e Alejandro Grimaldo del Benfica - entrambi classe ‘95 e in scadenza di contratto a giugno - sullo sfondo Cambiaso e Luca Pellegrini, in prestito all’Eintracht Francoforte fino a fine stagione.