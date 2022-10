: torna titolare nella sera in cui Perin viene premiato come Mvp del mese di settembre dai tifosi della Juve. Il polacco fa buona guardia.: terzino puro, dà sempre manforte alla manovra pur sbagliando qualche palla tutt'altro che ingestibile.roccioso, fa passare una brutta serata ad Arnautovic.pressa anche alto ed esce palla al piede appena può.si rivede nella formazione titolare, disinnesca Orsolini e sostiene Kostic.tanta corsa, un po' esterno e un po' no, pasticcia tanto ma non molla mai e chiude con l'assist per Vlahovic.riporta solidità alla mediana, la sua assenza si è sentita (32' st).come Locatelli ma con licenza di farsi notare di più là davanti, non è impeccabile ma è fondamentale (32' st).primo gol in bianconero su assist di Vlahovic con la collaborazione di De Silvestri, gioca bene e sbaglia poco.un super gol, ma è fondamentale sempre nel dare qualità in attacco, le sue sponde sono molto più pulite di quelle di Vlahovic (36' st).: assist per Kostic e tanto lavoro sporco, poi il gol su azione che mancava da Ferragosto. Serata positiva sotto ogni punto di vista.All.stavolta non sbaglia nulla, bada al sodo mettendo ognuno al suo posto e la Juve divora il Bologna. Da qui si riparte.: salva tutto su Milik, ci mette una pezza ogni volta che può, ma la Juve dilaga.perde il duello con Kostic, spreca la prima e unica palla gol del primo tempo (16' st: sperava in un test migliore contro la sua Juve).: la rete di Kostic arriva dalla sua parte.gettato nella mischia a sorpresa, patisce la fisicità delle due punte bianconeretra McKennie e Danilo va in difficoltà.prova a tenere a galla la mediana felsinea con un'intelligenza tattica superiore alla media (32' st).: prova a tenere botta, ma si trova spesso solo (16' st: non porta né calma né personalità).non si rende mai pericoloso.un po' trequartista e un po' mezzala, la generosità non basta (32' st).non pervenuto (16' stentra che non c'è partita).lo voleva la Juve, in questo avvio di stagione tutto il Bologna è finito sulle sue spalle, ma questa volta stecca.All.: pessima partenza per la sua gestione, si inventa una difesa mai vista nella serata sbagliata.