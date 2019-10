Juventus-Bologna è la partita che conclude il programma del sabato dell'ottava giornata di Serie A. Alle 20.45 i bianconeri cercano continuità dopo essersi presi la vetta della classifica prima della sosta col successo sul campo dell'Inter; dall'altra parte, gli uomini di Mihajlovic inseguono un risultato positivo per rilanciarsi dopo una serie di 4 gare senza vittoria.



Ecco alcuni dati statistici sul match forniti da Opta:



La Juventus ha perso solo una delle 31 partite di Serie A contro il Bologna nel XXI secolo (22V, 8N): 0-2 nel febbraio 2011, con Alberto Malesani sulla panchina rossoblù. Tra le squadre affrontate più di 25 volte in trasferta in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Bologna ha la peggior percentuale di successi fuori casa (7% - cinque su 72).



Maurizio Sarri ha vinto sette delle prime nove partite (2N) alla guida della Juventus (tutte le competizioni); tra gli allenatori bianconeri sulla panchina da inizio stagione, solo Carlo Carcano nel 1930 e Rino Marchesi nel 1986 hanno fatto meglio (otto successi) nelle prime nove in assoluto alla guida dei piemontesi. La Juventus è imbattuta da 24 partite casalinghe in Serie A: è la striscia aperta più lunga nel massimo campionato. Tra le squadre attualmente nella competizione la seconda striscia più lunga è della Lazio (quattro).



Dopo aver vinto due delle prime tre partite di campionato (1N), il Bologna ha ottenuto due punti nelle quattro più recenti – è dallo scorso gennaio che la squadra rossoblù non arriva a cinque gare di fila senza successi in Serie A. Il Bologna ha strappato solo un successo nelle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 3P), dopo aver vinto due delle precedenti quattro (2P). Nessuna squadra ha subito meno tiri nello specchio rispetto al Bologna in questo campionato (21) – la Juventus ne ha concessi 24.



Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, ha segnato al suo esordio in Serie A, nella partita dell’ottobre 2015 contro il Bologna. Paulo Dybala ha segnato sei gol contro il Bologna con la maglia della Juventus in Serie A: da quando veste bianconero, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.

Il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Juventus, nel maggio 2014 con la maglia della Roma: quella bianconera è la squadra contro cui ha fatto più parate in Serie A (36 sui 52 tiri nello specchio subiti).



