Intervistato dalla trasmissione Fuori di Juve, su RBN, parla Angelo Alessio, ex giocatore della Juventus ed ex vice di Antonio Conte sulla panchina bianconera: "La cessione di De Ligt? Il centrale olandese rappresenta la Juve e credo abbia fatto una crescita importante grazie a Bonucci e Chiellini. Quindi in caso di addio sarebbe una perdita pesante per i bianconeri. Il giocatore però ha fatto capire che non vuole rinnovare il suo contratto, per cui è giusto che la società valuti le possibili alternative. Trovare un giocatore di pari livello è difficile, in questa fase storica è predominante l'aspetto economico. In altri tempi per i giocatori importanti era più semplice trovare una nuova sistemazione. Se la decisione spettasse a me direi Koulibaly, ma l'operazione è complicata. Punterei sul senegalese del Napoli per diversi motivi, tra cui il fatto che conosce il nostro campionato".



E poi, su Zaniolo e Conte: "Zaniolo va preso. Conte può tornare, ma non a breve".