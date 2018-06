Barbara Bonansea parla di mercato e Mondiali ai microfoni di Tiki Taka Russia: “Messi? Difficile giocare quando le cose non vanno bene, non è facile risolvere tutto da solo. Cristiano Ronaldo? E' favoloso, il mio idolo e modello. Ha un tiro pazzesco e una grande dedizione. Il calciatore della Juve a cui somiglio di più è Higuain. La festa per il Mondiale? Brividi. Un'emozione fortissima, non ci aspettavamo 7 vittorie su 7. Champions League? Ci proveremo anche noi in quella femminile. E' dura, perchè partiamo in seconda fascia".