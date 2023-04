L’ex Juve Zibi Boniek ha parlato di Juventus-Napoli, match della 31^ giornata di Serie A a Rai Radio 1. “E’ stata una partita bella e intensa, in cui il Napoli ha giocato meglio e la Juve subiva il gioco degli avversari, ma tutto filava liscio. Poi Fabbri ha commesso un paio di errori che hanno finito per scatenare il nervosismo dei giocatori. Gatti meritava il rosso, ma sul fallo di Milik a Lobotka è l’arbitro che deve avere il coraggio di fischiare subito. Non deve ricorrere al Var per farsi aiutare. Ormai vista la presenza del Var gli arbitri hanno paura di prendere decisioni“.



Sulla penalizzazione, invece, Boniek ha detto: “Non è il mio campo, perciò non so bene come andrà a finire. Credo che alla fine saranno 7-10 punti in meno. Non si tratta di altro che rimodulare la sentenza e renderla un po’ più morbida“.