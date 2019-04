Il bello dello sport e soprattutto del calcio sono le emozioni. Quelle emozioni che fanno vibrare il cuore di ogni tifoso, di ogni giocatore. Queste emozioni ti possono portare fino alla luna se sono positive ma allo stesso tempo farti sprofondare se sono negative. Ma il bello dello sport e del calcio è che hai sempre modo di riprovarci, hai sempre una nuova sfida da affrontare, hai subito un nuovo obiettivo da darti. Perché chi insegue un sogno ha il diritto di poter sbagliare ma ha il DOVERE di non mollare mai. Di accettare, di migliorare e di riprovare. A cominciare da ora. #FinoAllaFine

A post shared by Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) on Apr 18, 2019 at 11:52am PDT