Leonardo Bonucci: Torino-Milano, andata e ritorno. Il difensore centrale è tornato alla Juventus dopo un anno passato al Milan, con la fascia di capitano al braccio: un'operazione di mercato clamorosa, visto anche come si era lasciato con l'ambiente bianconero, che non ha fatto contenti tutti. O almeno non tutti i tifosi. Tra indifferenza e fischi sono passate le prime settimane alla Juve, dove lo attende un anno difficile, per riconquistare tutto l'ambiente, ancora "ferito" dalla sua partenza.



L'ALLIANZ STADIUM - Poche parole, tanto lavoro: questa la ricetta per ripartire, per essere decisivo sul campo e così riprendersi tutto l'affetto perso. L'Allianz Stadium, però, non è stato clemente con lui nel suo ritorno ufficiale contro la Lazio: il difensore è entrato in campo per primo nel riscaldamento con la Curva Sud, frangia più viva del tifo bianconero, che lo ha fischiato in diverse occasioni. Un clima mitigato solo dal resto dello stadio che ha provato a far sentire il suo calore a Bonucci. La Juve ha vinto e a fine partita il clima è sembrato più disteso e i giocatori sono andati a salutare le due curve, come di consueto. Lì, Bonucci si è scusato per la prima volta pubblicamente con il suo pubblico. La risposta? Soltanto applausi e approvazione.