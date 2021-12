Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato a DAZN la vittoria sul campo del Bologna: "Dobbiamo guardare a noi stessi, quando giochiamo con l'atteggiamento di questa sera vengono fuori questi risultati. In questo momento non possiamo perdere terreno ed ogni vittoria è importante. E' un atteggiamento che abbiamo avuto in altre partite, purtroppo però è stato a fasi alterne. Le qualità dei singoli vengono fuori, mi viene in mente l'assist di Bernardeschi o Morata che si è sbloccato. Quando veniamo a fare dei risultati del genere su questi campi devono rimanere le sensazioni positive, quando lavori bene come questa settimana le cose vengono bene".