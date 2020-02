Leonardo Bonucci contro tutti nel riscaldamento, ma poi in campo è il primo a sbagliare. E affondare. Il capitano ad interim della Juventus aveva già percepito dal riscaldamento che quella contro il Lione potesse essere delle notti più brutte della stagione e così ha strigliato platealmente i compagni fin dal pre partita, prendendosela soprattutto con Matuidi, per un atteggiamento non giusto per le notti di Champions. Il francese reagisce con la faccia stupita e una risposta a mezza bocca, allargando le braccia come a dire: "Stai dicendo a me? Non sono certo l'ultimo arrivato".