Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il pesante ko di Londra contro il Chelsea: "Alla fine abbiamo cercato di chiudere le loro giocate sugli esterni per non permettere di metterci in inferiorità. Su due palloni buttati dentro siamo stati poco attenti. E' una sconfitta pesante ma dobbiamo guardare avanti alla partita di sabato con l'Atalanta".



Cosa possiamo trarre da questa partita?

"Dobbiamo trarre insegnamento che contro squadre così forti non si può abbassare di un attimo l'attenzione. Bisogna andare sempre a 100 all'ora ed essere attenti ai dettagli perchè quelli fanno la differenza".



Sulla prestazione.

"Siamo venuti qua per giocarci la partita. Abbiamo preso il primo gol su una situazione di calcio d'angolo. Forse era fallo. Dobbiamo mettere da parte questa partita e guardare avanti".