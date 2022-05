Leonardo Bonucci, autore di una doppietta che ha deciso la sfida col Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn.



SULLA FASCIA DA CAPITANO - Quando indosso la fascia di questa grande maglia mi scatta qualcosa in più. Quelle porche colte che la porto cerco di essere da esempio, anche se la fascia è relativa.



SU MIRETTI - Grande prestazione: ha giocato in verticale tanti palloni. Prima della partita gli ho detto di giocare come fa in Primavera e che tutti sbagliamo; quindi, nel caso di un errore si rialza la testa e si continua a fare quello che si sa fare, cioè giocare a calcio.



SULL’OBIETTIVO STAGIONALE - Giochiamo sempre per i massimi obiettivi ma quest’anno abbiamo fatto partite sottotono che ci hanno impedito di lottare per lo scudetto. Che sia da esempio per il prossimo anno.