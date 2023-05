Cinquecento presenze con la maglia della Juve. E sentirle tutte. A livello individuale è stata sicuramente questa la stagione più complicata per Leonardo Bonucci, mai aveva disputato solo 24 partite in bianconero ed è un record negativo che dà continuità a quelli delle precedenti due stagioni (35 nel 2021, 34 nel 2022). La strada è lunga e lascia il segno, la stagione è già conclusa e solo in caso di finale di Europa League potrebbe provare a essere almeno a disposizione: circa venti giorni di stop sono previsti dopo l'ultimo infortunio, la corsa contro il tempo è già iniziata. Ma in futuro? Che farà Bonucci?



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice