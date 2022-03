Niente Villarreal per Leonardo Bonucci. Il numero 19 della Juventus non ha recuperato dal problema al polpaccio e sarà costretto a saltare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Submarino Amarillo. Un bel problema per Allegri e per Mancini, con l'Italia in campo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord in quella che potrebbe essere la prima tappa nella corsa a Qatar 2022. Bonucci nel 2022 ha giocato solo quattro partite, non vede il campo dal match vinto ad Empoli, il 26 febbraio scorso.