Non ci sono molti dubbi sull’esito della trattativa tra Juan Cuadrado e la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: da una parte il giocatore, che non perde occasione per dichiararsi tranquillo e voglioso di mettere nero su bianco (proprio i colori giusti) il prolungamento dell’accordo con la Vecchia Signora; dall'altra la società, che è ben lieta di accontentare l'allenatore garantendogli ancora l'apporto del suo jolly, utile anche ieri con la galoppata e il cross che hanno portato all'autorete di Yoshida della Sampdoria.



MULTIUSO – E’ stato proprio Allegri a definire Cuadrado il suo ago della bilancia. Spostando il colombiano lungo la fascia destra bianconera, da terzino, esterno di centrocampo, tornante o ala, la squadra cambia veste tattica e riesce ad attaccare nella maniera migliore i vari tipi di avversario. Ormai il rapporto tra la Juve e Cudrado va avanti dal 2015, e nelle parole del numero 11 c’è reale affetto: “Sono molto tranquillo la società e il mio entourage stanno parlando del rinnovo. A me non cambia farlo adesso o fra un po'. Qui a Torino sto benissimo e la Juve è la mia famiglia”, ha dichiarato a Dazn.



I DETTAGLI – Lo stipendio di 5 milioni all’anno dovrebbe essere mantenuto intatto, mentre c’è ancora qualcosa da sistemare sulla durata dell’accordo: si ragiona su un annuale (2023) con opzione di un anno ulteriore oppure direttamente biennale (2024). Meno probabile che la prima richiesta dell’entourage del giocatore, un triennale, si accolta. Non è un nodo complicato, perché la volontà di trovare un accordo è forte da entrambe le parti. Il Panita e la Juventus saranno ancora insieme, occorre solo stabilire per quanto.