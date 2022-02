Lunga intervista di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, al quotidiano El Pais: "Saranno due partite molto complicate. Il Villarreal è una squadra che sa giocare, che ha esperienza. Con Dusan abbiamo un riferimento in area a cui affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude".



SU RONALDO E VLAHOVIC - "Con Cristiano ogni partita iniziava sul risultato di 1-0. Dava energia e mentalità al gruppo. Non si possono fare paragoni: Dusan è una prima punta ed è molto giovane. Deve avere il tempo di sbagliare e di crescere".



SU CHIELLINI - "Il segreto è la chimica che crea il tempo. Giochiamo insieme da più di dieci anni: a un certo punto rubi i segreti dell'altro, hai un interscambio di energia costante. So cosa può succedere quando Giorgio fa un movimento e per lui è lo stesso".



CHE GIOCATORE ERI DA BAMBINO? - "Facevo il centrocampista, non avrei mai pensato di fare il difensore. A 15 anni, un allenatore mi mise centrale e mi insegnò a intercettare gli attaccanti, a leggere le traiettorie, a chiudere le linee di passaggio. Mi disse che se fossi voluto diventare un giocatore importante, avrei dovuto fare il difensore".