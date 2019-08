Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato a Sky Sport nell'immediata vigilia della partita tra i bianconeri e il Napoli.



SU CHIELLINI - "Un’assenza molto importante, sono infortuni che fanno parte del mestiere. Lui fortunatamente ha reagito bene, è già carico, speriamo di trovarlo pronto tra febbraio e marzo, quando avremo bisogno di lui. Ora dobbiamo dare di più per sopperire alla sua mancanza".



QUANTO VALE LA PARTITA? - "Vale 3 punti, vale tanto perche ci darà delle risposte importanti sul percorso iniziato con Sarri. Siamo contenti di giocarla in casa, i nostri tifosi ci daranno una spinta in più".



RESPONSABILITA' - "Ognuno di noi dovrà dare in più senza il capitano. Io dovrò essere da esempio per i giovani, come De Ligt, Demiral e Rugani. De Ligt deve stare tranquillo, ha bisogno solo di tempo per adattarsi. Speriamo già da stasera dimostri il suo valore”.