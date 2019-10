Leonardo Bonucci parla a Juventus Tv dopo la vittoria sulla Lokomotiv: "Prova di carattere soprattutto nel secondo tempo, nel primo abbiamo fatto fatica a livello mentale nell'attaccare la partita, arrivavamo secondi sempre secondi sulle seconde palle e sbagliavamo tanti passaggi semplici. La parte del primo tempo doveva essere gestita meglio mentalmente. Abbiamo fatto errori, io in primis, molto banali. La fortuna è che questa squadra è fatta di giocatori, uomini e campioni che non ci stanno a perdere e lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo".



TRIDENTE - "Nel secondo tempo c'è stata la Juve che abbiamo abituato a vedere nelle ultime partite, grande possesso palla e grande aggressività in avanti. Anche giocando con Paulo dietro al Pipa e Cristiano siamo stati comunque aggressivi. Merito anche loro perché aggredivano le palle e noi riuscivamo ad essere corti. Ci ha agevolato anche la Lokomotiv che ci ha aspettato sempre nella propria metà campo e ci ha permesso di essere aggressivi negli ultimi 30 metri loro, per questo diventa anche più facile supportare le tre punte".



IN COSA E' MIGLIORATA LA JUVE - "Sicuramente nella gestione della partita. Ora aggrediamo fin dall'inizio, aldilà del gol preso per una leggerezza abbiamo gestito la partita ed è una costante che abbiamo da qualche partita. Dobbiamo migliorare a livello mentale per non avere quei black-out che permettono agli avversari di riaprire le partite o comunque di rendersi pericoloso. Abbiamo l'obbligo di diventare una squadra più forte di quella che siamo oggi per arrivare in fondo a tutte le competizioni".