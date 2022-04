Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a Sky prima della gara contro il Sassuolo:



'Siamo consci delle capacità dell'avversario. Serviranno grande spirito di sacrificio e unità di squadra per ottenere tre punti. Quello che abbiamo dimostrato in partite con grandi prestazioni. Terzo posto? Il nostro obbligo è quello di vincerle tutte".



STELLE NEROVERDI - "Non ci siamo sentiti, li stimo ma oggi sono avversari. Per questi novanta minuti non li conosco".