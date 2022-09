nel finale di gara con la Salernitana. I bianconeri recriminano per la posizione diche, da immagini emerse successivamente al termine dell'incontro, terrebbe in gioco- Proprio il capitano bianconero torna sulla vicenda e lancia un messaggio sui social per caricare l'ambiente in vista della sfida di Champions League con il: "per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti".