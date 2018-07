Il primo gol di Cristiano Ronaldo in maglia Juve è già arrivato: CR7, soltanto con le voci fatte circolare dai media, ha aiutato la Juve a registrare il massimo annuale in termini di crescita. 7.27% in positivo per la borsa bianconera, che adesso aspetta di continuare a crescere con l'arrivo del fuoriclasse portoghese.