Il portale Deporte Valenciano critica João Cancelo, terzino passato a titolo definitivo dal Valencia alla Juventus in questa finestra di mercato: “E’ sempre stato un giocatore appariscente, ma ha mostrato poca continuità. Come terzino destro non ha mai convinto a causa delle sue gravi lacune difensive, come esterno ha mostrato il suo miglior calcio ma a Valencia sono rimasti fin troppi elementi da lucidare”.