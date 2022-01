Massimo Brambati, agente e opinionista televisivo, a Tmw Radio: ​“Io continuo a dire che Arrivabene non è un dirigente di calcio. Viene da un altro mondo e mi continua a dire gente che interloquisce con lui questa cosa, che non capisce di calcio. E’ arrivato in un campo molto particolare. Per me è un dirigente messo lì in un ruolo sbagliato. Dybala si deve però meritare 10 milioni. Non può averli per qualcosa che ha fatto 2-3 anni fa”.